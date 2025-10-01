Головна Країна Події в Україні
Атака на Харків: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти обстріляли Харків
фото: Суспільне Харків

Ринок «Барабашово» зазнав руйнувань внаслідок атаки

Окупанти атакували Харків, в Одесі триває ліквідацію наслідків негоди, Папа Римський закликав ХАМАС прийняти мирний план Трампа, па підприємстві у Чернігівській області сталась масштабна пожежа.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 1 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Харків

У ніч на 1 жовтня російські терористи обстріляли Харків. 

Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах Харкова сталося значне руйнування приватних будинків, гаражів, а також виникли пожежі. 

Пожежі також спалахнули на території гаражного кооперативу. Відомо про шістьох постраждалих внаслідок влучань, декількох госпіталізували до медичних закладів.

Кількість постраждалих продовжує зростати. Відновлення та ліквідація наслідків ударів тривають. Також стало відомо, що під ворожим ударом опинився місцевий ринок «Барабашово», який є найбільшим ринком Східної Європи.

Пожежа охопила величезну площу, сотні квадратних метрів. За повідомленням директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, площа пожежі на ринку у Київському районі Харкова складає близько 500-700 кв. метрів.

Негода в Одесі

В Одесі протягом семи годин випала кількість опадів, яка зазвичай випадає за два місяці. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що зливова каналізація не здатна впоратись з таким навантаженням, що спричинило підтоплення деяких районів міста.

Зі слів Труханова, через зливу сталось затоплення укритів, шкіл, підвальних приміщень, приватних будинків та магазинів. Він зазначив, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем.

Всі комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди. Труханов повідомив, що через негоду загинула людина. Наразі обставити її смерті невідомі. Раніше повідомлялось, що  водолази ДСНС проводять пошуки 23-річної дівчини, яка зникла під час негоди в Одесі. За попередніми даними, її могло збити течією на одній з вулиць міста.

Звернення Папи Римського

Папа Римський Лев XIV повторив свій заклик до негайного припинення вогню та звільнення заручників, яких захопив ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Папа Лев, залишаючи свій заміський маєток у Кастель-Гандольфо, висловив сподівання на мирний план США, який може покласти край війні. 

«Це виглядає як реалістична пропозиція. Є елементи, які, на мою думку, є дуже цікавими, і я сподіваюся, що ХАМАС прийме цей план у встановлені терміни», – сказав він.

Пожежа на Чернігівщині

У Корюківці на Чернігівщині на одному з підприємств триває масштабна пожежа. На місці події працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби, залучено рятувальників з сусідніх громад та Чернігова. 

У місті спостерігається сильна задимленість, тому мешканців просять обмежити перебування на вулицях.

Також повідомляється, що у Сосницькій громаді на Чернігівщині ворог атакував декілька населених пунктів, ймовірно, використовуючи балістичну ракету та БпЛА.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

