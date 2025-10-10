Головна Світ Соціум
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
фото: скриншот з відео

Інцидент трапився під час випробування ракетного двигуна

У місті Пересвєт, поблизу Москви, стався вибух у Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Інцидент трапився під час випробування ракетного двигуна, що спричинило викид гептилу – токсичного компонента ракетного палива.

Цей центр є одним із ключових об’єктів, де проводять випробування ракетних двигунів і космічних апаратів «Роскосмосу», а також здійснюють кваліфікацію російських ракет та космічних систем перед їх запуском.

До слова, в російському Єкатеринбурзі в районі Ельмаш сталася сильна пожежа. За попередніми даними, загоряння сталося на території уральського турбінного заводу. 

До слова, також у ніч на 7 жовтня російський Білгород атакували ракети. Ймовірно, по місту прилетіли ракети Himars.

Теги: росія Москва пожежа

