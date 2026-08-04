У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів

Травмованій надається необхідна медична допомога

Російська терористична армія атакувала Київщину дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«На жаль, унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.

«Повітряна небезпека триває. Просимо всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких», – наголосила Київська обласна військова адміністрація.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1623-й день повномасштабної війни в Україні.