Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів
Пошкоджено приватний будинок і складське приміщення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Травмованій надається необхідна медична допомога

Російська терористична армія атакувала Київщину дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«На жаль, унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.

«Повітряна небезпека триває. Просимо всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких», – наголосила Київська обласна військова адміністрація.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1623-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки чергового обстрілу Києва російською балістикою, 6 липня 2026 рік
Війна наша, але вона може стати світовою. Що задумав Кремль
6 липня, 09:55
Монеточка мешкає та виступає в країнах Європи
Москва засудила російську співачку Монеточку до ув’язнення
7 липня, 20:17
Польські інформаційні системи щодня зазнають сотень, а іноді й тисяч кібератак
Уряд Польщі визнав: країна вже перебуває в гібридній війні
24 липня, 03:10
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
Атака на Вишневе: влада повідомила про наслідки (фото)
6 липня, 12:06
19 квітня 2025 року окупант Бадмажапов був знищений Силами оборони
Сили оборони на фронті знищили кандидата у майстри спорту з вільної боротьби
8 липня, 14:11
Трамп розкрив, що почув від Путіна про завершення війни
Трамп назвав терміни завершення війни в Україні
15 липня, 15:29

Новини

У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів
У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів
У Києві повітряна тривога триває понад годину
У Києві повітряна тривога триває понад годину
Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)
Після аномальної спеки Київ накрила потужна злива (відео)
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
У Києві та області оголошено штормове попередження
У Києві та області оголошено штормове попередження
Юний піаніст зі Славутича здобув першу премію на міжнародному конкурсі
Юний піаніст зі Славутича здобув першу премію на міжнародному конкурсі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua