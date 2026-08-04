У Броварському районі травмовано жінку через атаку дронів
Травмованій надається необхідна медична допомога
Російська терористична армія атакувала Київщину дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
«На жаль, унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.
Також унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і складське приміщення.
«Повітряна небезпека триває. Просимо всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. Бережіть себе і своїх близьких», – наголосила Київська обласна військова адміністрація.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1623-й день повномасштабної війни в Україні.
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