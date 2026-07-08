Сили оборони на фронті знищили кандидата у майстри спорту з вільної боротьби
Окупант Бадмажапов служив у 11 окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді.
Захисники України ліквідували російського окупанта Валерія Бадмажапова. Про це інформує «Главком».
Валерій Бадмажапов народився 7 липня 2003 року в селі Верхній Ічьотуй Джидинського району (Бурятія, РФ).
Займався вільною боротьбою, був кандидатом у майстри спорту.
У вересні 2024 року підписав контракт із Міністерством оборони РФ та почав брати участь у війні проти України. Служив у 11 окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді.
19 квітня 2025 року окупант Бадмажапов був знищений Силами оборони.
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 8 липня 2026 року.
Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.
Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.
Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).
Серед його спортивних досягнень:
- майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
- кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
- триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
- дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
- триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
- призер Республіки Бурятія з бойового самбо
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