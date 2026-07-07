Москва засудила російську співачку Монеточку до ув’язнення

Монеточці винесли вирок через ухилення від виконання обовʼязків іноагента

У Москві відбулося засідання, де суддя заочно винесла вирок співачці Монеточці, яка виїхала з РФ та нині має статус іноагента. Про це пише «Главком» із посиланням на «Медіазону».

Так, Лізі Монеточці, справжнє ім’я якої Єлизавета Гирдимова, присудили рік колонії за ухилення від виконання обов'язків «іноземного агента». Зокрема, прокуратура просила призначити співачці один рік і десять місяців колонії. Також суд заборонив співачці протягом трьох років вести сторінки та інші онлайн-ресурси в інтернеті.

За даними слідства, з 16 по 24 травня 2024 року Монеточка публікувала дописи в Instagram без обов'язкової позначки «іноземного агента». Річ у тім, що в Росії закон зобов'язує людей, яких було визнано іноагентами, маркувати всі свої публікації так званою «іноагентською плашкою». У дописі має бути зазначено, що матеріал створено особою, яку визнали «іноземним агентом».

Єлизавета Гирдимова отримала вирок у Росії фото: Іnstagram.com/monetochkaliska

До цього Монеточку вже неодноразово штрафували за подібні «порушення». Тож повторне невиконання вимог стало підставою для відкриття кримінальної справи за статтею про ухилення від виконання обов'язків «іноземного агента».

Однак із таким рішенням співачка не погодилася, а саме з «основними напрямами зовнішньої та внутрішньої політики Російської Федерації, зокрема у сфері оборони». Також вона зазначила, що нібито «відчуває неприязнь до діяльності президента» та армії Росії.

«Також було виявлено низку дописів із закликами припинити знищення Росії та України, а також інші подібні повідомлення», – сказала суддя під час засідання.

Водночас адвокат співачки Ільнур Шарапов попросив закрити справу через відсутність складу злочину. За його словами, дії Монеточки не порушили прав інших, а у справі немає потерпілих. Адвокат також заявив, що в Росії не заборонено читати чи шукати матеріали людей, яких визнали «іноземними агентами». Тому він не розуміє, яку шкоду могли завдати дописи артистки без маркування іноагента.

До слова, російський музикант Борис Гребенщиков визнаний в Росії іноагентом, він наразі мешкає за кордоном, а саме у Великій Британії, де він отримав громадянство. Через те що музикант не повідомив МВД про отримання нового громадянства, правоохоронці почали перевірки.