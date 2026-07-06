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Атака на Вишневе: влада повідомила про наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Вишневе: влада повідомила про наслідки (фото)
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
фото: Микола Калашник/Telegram

Постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські та торговельні будівлі

У Вишневому на Київщині внаслідок атаки РФ виникла масштабна пожежа на території складських приміщень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

«Станом на зараз внаслідок російського удару загинули троє людей. Відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей – немовля віком дев'яти місяців та 12-річна дитина. До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя та надають усю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Атака на Вишневе: влада повідомила про наслідки (фото) фото 1
фото: Микола Калашник/Telegram

Калашник наголосив, що найскладніша ситуація залишається у Вишневому Бучанського району. Внаслідок атаки РФ виникла масштабна пожежа на території складських приміщень, ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об’єктів. Постраждали приватні житлові будинки, адміністративні, складські та торговельні будівлі.

«Із перших хвилин після атаки головним пріоритетом було збереження життя людей. Організована евакуація жителів із небезпечної зони. На цей час евакуйовано близько 500 людей. Для тих, хто не може повернутися до своїх осель, забезпечено тимчасове розміщення. Людей приймають у підготовлених пунктах тимчасового перебування, модульних містечках та закладах соціальної сфери. Кожен отримує необхідну допомогу, гуманітарну підтримку, а за потреби – медичний і психологічний супровід», – додається у повідомлені.

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фото: Микола Калашник/Telegram

Зокрема, після пожеж, спричинених ударом, тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. Зазначається, що рятувальники ліквідовують наслідки атаки, поліцейські забезпечують правопорядок і безпеку, медики надають допомогу постраждалим, комунальні служби розчищають територію, відновлюють роботу інженерних мереж та допомагають людям.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Також унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинуло троє людей. Міста Боярка та Вишневе на Київщині залишилися без електропостачання.

Зауважимо, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. «Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – наголосив Клименко.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста. 

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Теги: війна Київщина

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