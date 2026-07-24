Уряд Польщі визнав: країна вже перебуває в гібридній війні

Росія створює фейкові акаунти польських міністрів у Signal і WhatsApp

Росія щодня атакує польські державні системи, посилює кампанії дезінформації та використовує фейкові акаунти чиновників для збору інформації. Про це в інтерв'ю польському мовнику RMF24 заявив віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, пише «Главком».

«Це справжня гібридна війна»

За словами Гавковського, Польща фіксує зв'язок між диверсіями та іншими критичними інцидентами в країні й посиленням російської дезінформації. «Росія веде війну з Польщею. Це справжня гібридна війна, яка вже триває», – наголосив віцепрем'єр.

Міністр повідомив, що польські інформаційні системи щодня зазнають сотень, а іноді й тисяч кібератак. Крім того, Москва дедалі активніше використовує тролів і бот-мережі, які поширюють дезінформацію та намагаються дестабілізувати ситуацію в країні.

Нова схема кібершпигунства

За словами Гавковського, російські спецслужби також застосовують нову схему кібершпигунства: у месенджерах Signal і WhatsApp зловмисники створюють фальшиві акаунти польських міністрів та інших високопосадовців. Від їхнього імені вони зв'язуються з державними установами, науковими інститутами та державними компаніями, намагаючись отримати службову інформацію або обманом змусити співрозмовників виконати певні дії.

У зв'язку з цим польська влада вже підготувала рекомендації для державних установ і компаній щодо того, як реагувати на подібні спроби шахрайства. За словами Гавковського, такі операції – частина діяльності російських спецслужб, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Польщі.

Нагадаємо, це не перша заява Гавковського про гібридну агресію Кремля: навесні, напередодні президентських виборів, він уже повідомляв про безпрецедентну спробу Росії втрутитися в голосування через дезінформацію та атаки на критичну інфраструктуру – водопровідні підприємства, теплоелектроцентралі та органи держуправління. Тоді ж він заявляв, що рівень російської кіберактивності проти Польщі зріс більш ніж удвічі. У квітні віцепрем'єр також розповідав про організовану кібератаку на партію прем'єр-міністра Дональда Туска, слід якої вів до Росії та Білорусі.