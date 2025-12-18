Чому українцям не варто очікувати на скасування відключень світла. Міненерго зробило низку заяв

Енергосистема України працює завдяки всім можливим генераціям та відключенням світла

Нині в Україні неможливе скасування відключень електроенергії. Причиною цього є щоденні російські обстріли та зниження пропускної здатності мереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг в.о. міністра енергетики України Артема Некрасова про стан енергосистеми станом на ранок 18 грудня.

За словами Артема Некрасова, зараз вся енергосистема працює завдяки генерації. «Енергосистема наразі балансується за рахунок усієї доступної генерації, імпорту електроенергії та застосування графіків обмежень по регіонах. Через щоденні обстріли та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень наразі неможливе», – йдеться у брифінгу.

Виконуючий обовʼязки міністра енергетики повідомив, що найближчим часом планується вивільнення додаткових 800 МВт електричної потужності, які буде перерозподілено між споживачами. «Для цього робоча група при Міненерго передала обласним військовим адміністраціям переліки об’єктів, що не є критичними та мають бути переведені на загальні графіки відключень», – повідомили в Міненерго.

Зараз уряд працює над розвитком розподіленої генерації. Тож до кінця року очікується введення додаткових 300 МВт потужності. «Крім того, домогосподарства та бізнес вже встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 1 ГВт. Для громадян продовжують діяти програми «Доступні кредити 5-7-9» та державна програма підтримки «Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств», – додали у міністерстві.

Раніше «Главком» писав про те, що ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські обстріли. На ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях. Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується.

Нагадаємо, як у Міністерстві енергетики пояснили, чому в областях України різна ситуація з електропостачанням. Міненерго заявило, що річ у фізиці, а несправедливості. В Міненерго пояснили, що основні потужності виробництва електроенергії нині знаходяться на заході України, саме там розташовані атомні електростанції й там заходить імпорт з Європи.