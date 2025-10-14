У Бучі стартує опалювальний сезон: коли буде тепло у квартирах

Рішення про початок опалювального сезону ухвалили для всієї Київської області через постійні обстріли енергетичної інфраструктури

Анатолій Федорук: «Опалювальний сезон буде складним»

Завтра, 15 жовтня, у Бучанській громаді на Кивщині стартує опалювальний сезон – тепло подаватимуть до шкіл, дитсадків та медзакладів. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, інформує «Главком».

Мер Бучі зауважив, що житловий фонд підключать пізніше – таке рішення ухвалили для всієї Київської області через постійні обстріли енергетичної інфраструктури.

«Опалювальний сезон буде складним, але ми підготувалися: працюватимуть когенераційні установки нашого «енергетичного острова» та резервні генератори», – зазначив Анатолій Федорук.

Мер Бучі також наголосив, що генератори не можуть працювати цілодобово – це лише тимчасове рішення на випадок блекаутів.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

Раніше повідомлялося, що для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.