В Україну повернувся цивільний, який потрапив у неволю під час окупації Бучі

Після трьох років полону в Росії полонений Сергій Ахметов повернувся додому

У рамках чергового обміну полоненими в Україну повернувся цивільний Сергій Ахметов, якого росіяни захопили ще в березні 2022 року під час окупації Бучі. Відтоді рідні чоловіка не мали про нього жодної звістки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бучанського міського голову Анатолія Федорука.

До повномасштабної війни Сергій Ахметов виготовляв дерев’яні іграшки. Коли росіяни вторглися до міста, сім’я чоловіка евакуювалася, а він залишився вдома. 9 березня 2022 року окупанти вдерлися до помешкання Сергія та викрали його.

За словами дружини Сергія Ахметова Олени, спершу росіяни незаконно утримували її чоловіка на території Гостомельського аеропорту. Про це жінка дізналася від звільнених цивільних заручників.

Наприкінці березня 2022 року Сергія разом з іншими українцями росіяни вивезли через Білорусь до СІЗО №2 Новозибкова Брянської області РФ, де тримали щонайменше до травня 2023 року.

«Окупанти приховують, що незаконно утримують там цивільних. Їм забороняють сидіти, не дають часу нормально помитися, поїсти та майже не виводять на вулицю. Також українці зазнають ідеологічного тиску та не можуть спілкуватися з рідними. Унаслідок неналежних умов утримання у полонених погіршується стан здоров’я, однак належного лікування вони не отримують», – розповідали у Медійній ініціативі за права людини.

У квітні 2022 року Червоний Хрест підтвердив, що Сергій Ахметов перебуває в російському полоні та передав Олені записку, в якій ішлося: «Жив, здоров». У грудні того ж року Telegram-канал загарбників опублікував допис про те, що Сергія Ахметова і ще двох цивільних українців «затримали за протидію «СВО» і вони проходять фільтрацію».

Наприкінці літа 2023 року Олена дізналася, що її чоловіка, ймовірно, вивезли до Володимирської області. За її словами, увесь цей час Сергій навіть не знав, чи пережили у 2022 році його діти обстріли Київщини.

Анатолій Федорук з дозволу рідних опублікував фото Сергія до та після неволі Фото: Бучанський міський голова Анатолій Федорук

«Після трьох довгих років очікування Сергій знову вільний. Зараз він у лікарні, де отримує необхідну допомогу. Попереду – відновлення, але головне вже сталося: він на свободі й повернувся до України. Для нашої громади це не лише особиста перемога, а й символ надії для кожного, хто чекає своїх рідних», – зазначив мер Бучі.

У російській неволі досі перебуває 33 цивільних мешканці Бучанської громади.

Нагадаємо, що 2 жовтня 2025 року Україна повернула з російського полону 205 людей – 185 українських захисників і 20 цивільних. Серед військових 183 рядові та сержанти, двоє – офіцери. Від початку повномасштабного вторгнення звільнено вже понад 7 тисяч українців.