Зеленський: Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими

Кабмін схвалив план проходження зими

У середу, 8 жовтня, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Прем'єр-міністерка зазначила, що Кабмін продовжив дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:

Для населення – 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

«Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону», – наголосила Свириденко.

Також 8 жовтня уряд схвалив план проходження зими. «Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», – пояснила прем'єрка.

Як повідомлялося, на початок осінньо-зимового періоду (до 01.11.2025) передбачено закачати до підземних сховищ не менше 13,2 млрд куб. метрів газу. Запланований обсяг імпорту природного газу має скласти не менше 4,6 млрд куб. метрів. Про це «Главкому» повідомило Міненерговугілля.

Зокрема, 1 жовтня стало відомо, що «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.