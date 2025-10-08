Головна Гроші Особисті фінанси
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський: Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими
фото: glavcom.ua

Кабмін схвалив план проходження зими

У середу, 8 жовтня, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Прем'єр-міністерка зазначила, що Кабмін продовжив дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:

  • Для населення – 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).
  • Для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

«Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону», – наголосила Свириденко.

Також 8 жовтня уряд схвалив план проходження зими. «Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», – пояснила прем'єрка.

Як повідомлялося, на початок осінньо-зимового періоду (до 01.11.2025) передбачено закачати до підземних сховищ не менше 13,2 млрд куб. метрів газу. Запланований обсяг імпорту природного газу має скласти не менше 4,6 млрд куб. метрів. Про це «Главкому» повідомило Міненерговугілля.

Зокрема, 1 жовтня стало відомо, що «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.

Теги: опалювальний сезон Юлія Свириденко газ тарифи

Особисті фінанси

Несплата внесків до пенсійного: як контролювати страхові внески та захистити свої виплати
Несплата внесків до пенсійного: як контролювати страхові внески та захистити свої виплати
В Україні стрімко дорожчають тепличні огірки
В Україні стрімко дорожчають тепличні огірки
Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців
Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen вразили українців
Українці на OnlyFans: податкова знає все, але цифри приховує – названо причину
Українці на OnlyFans: податкова знає все, але цифри приховує – названо причину
Молочні продукти в Україні: чому споживачам доведеться платити більше?
Молочні продукти в Україні: чому споживачам доведеться платити більше?

