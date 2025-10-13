Опалювальний сезон в Україні почнеться у плановому режимі – Міненерго

Міненерго спростувало інформацію про скорочення термінів опалювального періоду

Постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі «опалювальний період»). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в періодів постачання природного газу», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. «Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче +8 С градусів понад три доби.

До слова, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року.