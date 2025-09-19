Головна Країна Суспільство
Чи врятують жителів окупованого Донбасу шахтні води? Віцепрезидент «Укрводоканалгеології» оцінив ідею окупантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото надано Андрієм Нікітіним

«Люди будуть змушені виїжджати», – Андрій Нікітін

Фейковий «прем’єр-міністр ДНР» Андрій Чертков озвучив ідею використання шахтних вод як джерела для водопостачання. Втім, як зазначає віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеології» Андрій Нікітін, така ініціатива – технічно складна, економічно збиткова і потенційно небезпечна. Про це Нікітін розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Шахтні води – вичерпне джерело. Їх може швидко не стати. До того ж крім піску, глини й залишків шахтних порід, вони (шахтні води – «Главком») містять домішки металів, солей, зокрема хлоридів і сульфатів, які практично неможливо видалити без дорогих систем зворотного осмосу (багатоступенева система фільтрації, яка використовує тиск для проштовхування води через напівпроникну мембрану, що затримує до 99% домішок – «Главком»)», – сказав він.

За словами Нікітіна, навіть якщо подібну воду і вдасться подати в мережі, вона годиться хіба що для технічних потреб. А відсутність чистої питної води й можливість зупинки промисловості неминуче призведуть до відтоку населення з регіону.

«Фінансовий аспект також критичний: навіть нинішній тариф на воду на окупованих територіях далекий від собівартості, система дотується. А побудова сучасних станцій очищення вимагатиме мільйонів доларів та доступу до європейських технологій, яких у Росії немає через санкції. Максимум, на що здатні окупаційні адміністрації, – це подати брудну технічну воду для зливу в туалеті. Однак це небезпечно: у шахтних водах може бути радіаційний елемент радон, який перед подачею у систему потрібно спеціально видаляти», – резюмував Нікітін.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донбасу катастрофічно бракує води. Водосховища спорожніли, магістральні канали перетворилися на лінію фронту. За офіційними цифрами, окупаційна влада може подавати лише чверть від довоєнних обсягів води, і навіть ці ресурси губляться у вкрай зношених мережах.

Люди отримують воду кілька годин на день, а дехто на тиждень. Часто вона взагалі не доходить до споживачів. Ситуація ускладнюється тим, що попереду – опалювальний сезон, для якого потрібні значні запаси води, яких просто немає.

Про нинішню ситуацію, ризики для цивільного населення окупованих територій та можливості відновлення інфраструктури після війни в інтерв’ю «Главкому» розповів віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрій Нікітін.

