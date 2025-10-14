Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому

Атіс Клімовичс: «Нам, латишам та українцям, не треба нічого робити. Ми просто є. І вже за це нас ненавидять москалі»

Іноземний воєнний кореспондент Атіс Клімовичс поділився своїми спостереженнями зі світових гарячих точок, провівши паралелі між злочинами, які він бачив у Чечні тридцять років тому, та звірствами російських окупантів у Бучі в 2022 році. Воєнкор розповів про однакові катування, яких зазнавали чеченці та українці від російських окупантів. Про це Атіс Клімовичс розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Клімовичса, назвав причиною ненависті росіян до інших народів «вікове рабське мислення».

«Я бачив тіла чеченських бійців, які москалі підкинули під мечеть. У всіх були виколоті очі. Тоді я побачив таке вперше… Пізніше – у квітні 2022-го – я був у Бучі на ексгумації тіл українців… Чому москалі такі, які вони є?.. Я думаю, тут зіграло роль їхнє вікове рабське мислення. Через нього вони дозволяють мільйонами гнати себе на смерть», – розповів Клімовичс.

Воєнкор підкреслив, що саме мислення росіян стало основною причиною: «Через нього ненавидять всіх довкола. Їх дратує вже те, що ми – інші, що ви говорите українською, а я – латиською. Нам більше не треба нічого робити. Ми просто є. І за це вони нас ненавидять».

На підтвердження своєї тези Клімовичс згадав історичні факти: до Фінляндії за 800 років росіяни приходили 40 разів, і завжди це супроводжувалося «вбивствами, зґвалтуваннями, викраденням людей». Він вважає, що ця риса «сидить у них надзвичайно глибоко».

«Це в них сидить надзвичайно глибоко. Вони дійсно всіх ненавидять, і не працюють із цим», – підсумував Клімовичс.

Нагадаємо, латвійський воєнний кореспондент Атіс Клімовичс розповів в інтерв’ю «Главкому», як його країна готується до війни з РФ та чи варто, на його думку, призивати жінок до армії.

За його словами, наразі відновлено строкову службу, і до 2027 року планується призивати близько чотирьох тисяч юнаків. Водночас ведеться дискусія про можливість залучення жінок до армії. Клімовичс пояснив, що це дозволить ліквідувати дискримінацію за статевою ознакою та вивільнити чоловіків для інших завдань, наприклад, піхоти, тоді як жінки можуть керувати дронами та іншою технікою.