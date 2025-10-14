Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
Атіс Клімовичс: Я бачив тіла чеченських бійців, які москалі підкинули під мечеть
колаж: glavcom.ua

Атіс Клімовичс: «Нам, латишам та українцям, не треба нічого робити. Ми просто є. І вже за це нас ненавидять москалі»

Іноземний воєнний кореспондент Атіс Клімовичс поділився своїми спостереженнями зі світових гарячих точок, провівши паралелі між злочинами, які він бачив у Чечні тридцять років тому, та звірствами російських окупантів у Бучі в 2022 році. Воєнкор розповів про однакові катування, яких зазнавали чеченці та українці від російських окупантів. Про це Атіс Клімовичс розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Клімовичса, назвав причиною ненависті росіян до інших народів «вікове рабське мислення».

«Я бачив тіла чеченських бійців, які москалі підкинули під мечеть. У всіх були виколоті очі. Тоді я побачив таке вперше… Пізніше – у квітні 2022-го – я був у Бучі на ексгумації тіл українців… Чому москалі такі, які вони є?.. Я думаю, тут зіграло роль їхнє вікове рабське мислення. Через нього вони дозволяють мільйонами гнати себе на смерть», – розповів Клімовичс.

Воєнкор підкреслив, що саме мислення росіян стало основною причиною: «Через нього ненавидять всіх довкола. Їх дратує вже те, що ми – інші, що ви говорите українською, а я – латиською. Нам більше не треба нічого робити. Ми просто є. І за це вони нас ненавидять».

На підтвердження своєї тези Клімовичс згадав історичні факти: до Фінляндії за 800 років росіяни приходили 40 разів, і завжди це супроводжувалося «вбивствами, зґвалтуваннями, викраденням людей». Він вважає, що ця риса «сидить у них надзвичайно глибоко».

«Це в них сидить надзвичайно глибоко. Вони дійсно всіх ненавидять, і не працюють із цим», – підсумував Клімовичс.

Нагадаємо, латвійський воєнний кореспондент Атіс Клімовичс розповів в інтерв’ю «Главкому», як його країна готується до війни з РФ та чи варто, на його думку, призивати жінок до армії.  

За його словами, наразі відновлено строкову службу, і до 2027 року планується призивати близько чотирьох тисяч юнаків. Водночас ведеться дискусія про можливість залучення жінок до армії. Клімовичс пояснив, що це дозволить ліквідувати дискримінацію за статевою ознакою та вивільнити чоловіків для інших завдань, наприклад, піхоти, тоді як жінки можуть керувати дронами та іншою технікою.

Читайте також:

Теги: окупанти росія Чечня Буча журналіст Латвія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тактика «тисячи порізів»: окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
Тактика «тисячи порізів»: окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
28 вересня, 08:19
Чинна президентка Майя Санду може пишатися результатом своєї партії PAS, яка отримала більше половини голосів
Залізна Мая втримала Молдову в своїх руках Сусіди
29 вересня, 11:41
Сейсмологи ще рік тому попереджали владу про ризик землетрусів та активізації вулканів
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)
13 вересня, 08:52
Каллас: Якщо Україна програє, під загрозою опиниться безпека всієї Європи
Каллас розповіла, що станеться з Європою в разі поразки України
14 вересня, 07:16
Через сильне задимлення та отруєння чадним газом російські офіцери не змогли врятуватися
На Запоріжжі унаслідок диверсії ліквідовано майже два десятки російських офіцерів
18 вересня, 16:34
Власюк зазначив, що у пакеті мають бути суттєві обмеження, спрямовані на скорочення доходів РФ
Один з найсильніших. Уповноважений президента розповів про очікування від 19-го пакету європейських санкцій
22 вересня, 16:07
Окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові
23 вересня, 00:10
Саміт у Белені, штат Пара, Бразилія опинився під загрозою зриву
Кліматичний саміт ООН: Латвія та Литва можуть відмовитись через ціни на готелі
7 жовтня, 13:59
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче отримати нейтральний статус
4 жовтня, 10:48

Суспільство

В Україні місцями дощитиме: погода на 14 жовтня 2025
В Україні місцями дощитиме: погода на 14 жовтня 2025
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
Іноземний воєнкор розказав, що спільного він побачив у Бучі і в Чечні 30 років тому
Стало відомо, скільки відсотків українців готові до ризикованої роботи за кордоном
Стало відомо, скільки відсотків українців готові до ризикованої роботи за кордоном
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 жовтня 2025: традиції та молитва
Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні
Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua