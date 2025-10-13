Головна Країна Суспільство
Коли почнеться опалювальний сезон? Кабмін вніс зміни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Коли почнеться опалювальний сезон? Кабмін вніс зміни
Кабмін вніс зміни у графік
фото з відкритих джерел

Кабмін вніс зміни у графік початку опалювального сезону 2025−2026 років

Кабінет Міністрів України уточнив офіційні строки опалювального та міжопалювального періодів у межах Положення про спеціальні обов’язки на ринку природного газу, які стосуються постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Кабміну від 08.10.2025 № 1267.

Відповідно до постанови КМУ, якою внесено зміни до постанови КМУ № 812 від 19.07.2022, опалювальний сезон 2025−2026 триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року.

Ці зміни були внесені до додатку до Положення про ПСО, де також визначено і міжопалювальний період, який тривав «з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р.».

Уточнення термінів спрямоване на забезпечення загальносуспільних інтересів та стабільності функціонування ринку природного газу для основних споживачів.

Нагадаємо, з 11 жовтня у Львові проводять одночасну перевірку всіх ресурсів міста для альтернативного водо-, електропостачання та опалення. Містян попередили про можливі незручності.

«Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту», – написав він.

За словами мера Львова, у місті відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть. 

Теги: опалювальний сезон Кабмін

