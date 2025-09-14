Головна Київ Новини
Нічний вибух на Київщині: з'явилися перші кадри з місця події (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Укрзалізниця» вже повідомляла про зміни в русі
фото: скріншот з відео

Оприлюднено відео з місця надзвичайної події на залізниці на Київщині

В мережі з’явилося відео з наслідками надзвичайної події на Київщині, де вночі сталося пошкодження залізничного полотна. На кадрах видно місце інциденту, де тривають роботи з ліквідації наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

На місці події вже працюють фахівці та намагаються відновити рух поїздів на штатних маршрутах.

Раніше «Укрзалізниця» вже повідомляла про зміни в русі та можливі затримки через цю подію.

Також Генштаб підтвердив, що  на Київщині була детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж

Особовий склад не постраждав. Рух по коліях був зупинений, три вагони – відчеплені. Причини інциденту встановлюють.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.

Теги: Укрзалізниця Київщина

