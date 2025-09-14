Нічний вибух на Київщині: посилено автобусне сполучення

На Київщині посилили автобусне сполучення через пошкодження залізниці

У Фастівському районі Київської області тривають роботи з ліквідації пошкоджень залізничної інфраструктури. Щоб мінімізувати незручності для пасажирів, влада регіону спільно з перевізниками посилила автобусне сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

За словами Калашника, на ключових напрямках Київщини кількість автобусів збільшили:

Фастів – Київ – додано 9 автобусів.

Васильків – Київ та Боярка – Київ – додано по 4 автобуси на кожному напрямку.

Автобуси відправляються кожні 10 хвилин. У Київській ОВА підкреслили, що їхнім пріоритетом є швидка, безпечна та комфортна доставка пасажирів до місця призначення.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео з наслідками надзвичайної події на Київщині, де вночі сталося пошкодження залізничного полотна. На кадрах видно місце інциденту, де тривають роботи з ліквідації наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

На місці події вже працюють фахівці та намагаються відновити рух поїздів на штатних маршрутах.

До слова, «Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.