Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічний вибух на Київщині: посилено автобусне сполучення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нічний вибух на Київщині: посилено автобусне сполучення
Автобуси відправляються кожні 10 хвилин
фото: скріншот з відео

На Київщині посилили автобусне сполучення через пошкодження залізниці

У Фастівському районі Київської області тривають роботи з ліквідації пошкоджень залізничної інфраструктури. Щоб мінімізувати незручності для пасажирів, влада регіону спільно з перевізниками посилила автобусне сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

За словами Калашника, на ключових напрямках Київщини кількість автобусів збільшили:

  • Фастів – Київ – додано 9 автобусів.
  • Васильків – Київ та Боярка – Київ – додано по 4 автобуси на кожному напрямку.

Автобуси відправляються кожні 10 хвилин. У Київській ОВА підкреслили, що їхнім пріоритетом є швидка, безпечна та комфортна доставка пасажирів до місця призначення.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео з наслідками надзвичайної події на Київщині, де вночі сталося пошкодження залізничного полотна. На кадрах видно місце інциденту, де тривають роботи з ліквідації наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

На місці події вже працюють фахівці та намагаються відновити рух поїздів на штатних маршрутах.

До слова, «Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.

Читайте також:

Теги: Київщина транспорт залізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет
Уламки ракети Х-101 із бойовою частиною виявлено посеред поля на Київщині (фото)
5 вересня, 14:47
Попередньо поліцейські встановили, що батько дитини разом із підозрюваним вживав спиртні напої в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь
У Бучі хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит чоловік підозрюється у зґвалтуванні дитини
3 вересня, 08:53
У Польщі з'явится новий мегапроєкт
Гігантський проєкт: коли Польща відкриє новий аеропорт біля Варшави
25 серпня, 14:43
Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата
21 серпня, 15:42
Попри екстрене гальмування, зіткнення уникнути не вдалося
На Обухівщині під колесами потягу травмувався чоловік: поліція повідомила деталі події
21 серпня, 15:25
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Держава має профінансувати «Укрзалізницю» за рахунок перевиконання податку на прибуток – GMK Center
19 серпня, 10:49
Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка
На Київщині п’яний водій на смерть збив жінку на кріслі колісному
18 серпня, 15:21
Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
18 серпня, 09:45
Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом
17 серпня, 09:02

Новини

Нічний вибух на Київщині: посилено автобусне сполучення
Нічний вибух на Київщині: посилено автобусне сполучення
У Києві тривога тривала 21 хвилину
У Києві тривога тривала 21 хвилину
Нічний вибух на Київщині: з’явилися перші кадри з місця події (відео)
Нічний вибух на Київщині: з’явилися перші кадри з місця події (відео)
Нічний вибух на Київщині: «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів (перелік)
Нічний вибух на Київщині: «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів (перелік)
Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч
Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч
На Київщині вибух пошкодив залізницю: «Укрзалізниця» організувала обхідні маршрути
На Київщині вибух пошкодив залізницю: «Укрзалізниця» організувала обхідні маршрути

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua