Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибух на Київщині: загинула жінка, чоловік у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вибух на Київщині: загинула жінка, чоловік у лікарні
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики
фото з відкритих джерел

Поліція Київщини встановлює обставини вибуху на Броварщині

Сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Морозівка Баришівської громади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцІю Київщини.

За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Внаслідок події, 57-річна місцева жителька загинула на місці, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази та опитують свідків. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. 

 

Теги: вибух смерть Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дорожньо-транспортна пригода, що трапилася на автодорозі Київ-Чоп, біля села Бузова, Дмитрівської територіальної громади. 26 липня 2025 року
Від початку року в ДТП на Київщині загинуло понад 100 людей: основні причини аварій
19 серпня, 08:33
Дрони атакували Росію
Декілька регіонів Росії опинились під атакою дронів
23 серпня, 22:55
Підозрюваного у вбивстві українки Декарлоса Брауна затримали одразу після прибуття поліції
У США вбито 23-річну українку, яка втекла від війни
26 серпня, 15:29
У Росії горить Краснодарський НПЗ
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
30 серпня, 04:37
Уночі 3 вересня росіяни атакували місто Знам'янка використовуючи 25 дронів «Герань–2»
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3 вересня, 05:46
Поліція затримала рідного брата загиблої дівчини на місці злочину
Вбивство 17-річної дівчини у Білій Церкві. Підозру вручено рідному брату загиблої
4 вересня, 13:04
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
9 вересня, 17:23
Правоохоронці Київщини працюють на місцях наслідків ворожої атаки на столичний регіон
Атака дронів на Київщину: пошкоджено магазин, офіс та фітнес-клуб (фото)
8 вересня, 10:33
У лютому 2025 року Олексій Шкуратов став першим проректором КНУБА
Помер перший проректор КНУБА, 39-річний професор Олексій Шкуратов
11 вересня, 14:53

Новини

Вибух на Київщині: загинула жінка, чоловік у лікарні
Вибух на Київщині: загинула жінка, чоловік у лікарні
Керівник Київської облради розповів, як знайшов дружину в тролейбусі
Керівник Київської облради розповів, як знайшов дружину в тролейбусі
Рекордна ціна на малину в Києві: що відбувається на ринку
Рекордна ціна на малину в Києві: що відбувається на ринку
Рух Броварським проспектом частково обмежено до 3 жовтня (схкма)
Рух Броварським проспектом частково обмежено до 3 жовтня (схкма)
Продовольчі ярмарки у столиці 16-21 вересня: повний перелік локацій
Продовольчі ярмарки у столиці 16-21 вересня: повний перелік локацій
Як атака РФ вплинула на Трипільську ТЕС: аналіз експертів
Як атака РФ вплинула на Трипільську ТЕС: аналіз експертів

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua