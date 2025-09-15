Вибух на Київщині: загинула жінка, чоловік у лікарні

На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики

Поліція Київщини встановлює обставини вибуху на Броварщині

Сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Морозівка Баришівської громади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцІю Київщини.

За попередніми даними, неподалік смітника вибухнув невідомий предмет. Внаслідок події, 57-річна місцева жителька загинула на місці, 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази та опитують свідків. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій.