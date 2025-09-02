Головна Країна Кримінал
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
53-річному чоловіку, який відкрив вогонь по батькові та сину, загрожує довічне увʼязнення
фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення

У Фастові 53-річному чоловіку, який відкрив вогонь по батькові та сину під час конфлікту, обрано запобіжний захід. Зловмисника триматимуть під вартою два місяці. Про це повідомляє поліція Київщини, передає «Главком».

«Підозрюваному, який стріляв у людей у Фастові обрано запобіжний захід. Чоловік відкрив вогонь по батькові та сину під час конфлікту, внаслідок якого син помер. Фастівським міськрайонним судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. За скоєне йому загрожує до 15-ти років за ґратами або довічне ув’язнення», – йдеться у повідомленні.

Раніше поліція повідомила зловмиснику про підозру за замах на вбивство двох осіб, умисне вбивство та незаконне зберігання зброї.

Нагадаємо, поліція Київщини затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у місті Фастів, внаслідок якої одна людина загинула, а інша потрапила до лікарні. 

31 серпня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Фастові. Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між зловмисником та двома чоловіками – батьком і сином. Після сварки підозрюваний поїхав додому, взяв зброю і повернувся, щоб вистрілити в опонентів.

Свідком інциденту став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який, перебуваючи не на службі, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу. 28-річний чоловік помер у лікарні, а його батькові надали медичну допомогу.

Теги: вбивство поліція стрілянина конфлікт Київщина

