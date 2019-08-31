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    У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту

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    У Києві завтра обмежать рух транспорту - У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту
    У Києві завтра обмежать рух транспорту

    Рух буде обмежено в зв'язку з проведенням спортивного заходу

    Завтра, 1 вересня, в Києві у зв'язку з проведенням спортивного заходу на деяких вулицях столиці та області буде обмежено дорожній рух.

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Захід пройде за маршрутом від вулиці Хрещатик - Бесарабська площа - вулиця Басейна - бульвар Лесі Українки - бульвар Дружби народів - Наддніпрянське шосе - Столичне шосе - Дніпровське шосе - виїзд на а / д Н01 - а / д виїзд з М05 - проспект Академіка Глушкова.

    Повідомляється, що вулиця Хрещатик буде перекрито з 00:00 до 12:30.

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    Рух іншими вулицями буде обмежено з 09:00 до 11:00 за маршрутом руху велосипедистів.

    Фініш відбудеться біля метро Теремки, рух прибудинкової території біля проспекту Академіка Глушкова, 59, буде перекрито з 06:00 до 17:00.

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    Нагадаємо, у центрі Києва на ділянці вулиці Володимирській у період з 31 серпня по 3 вересня частково обмежать рух транспорту з-за проведення ремонтних робіт. Ремонтні роботи будуть проходити на ділянці від вулиці Рейтарській до вулиці Софіївській.

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    МВС Київ метро дорожній рух вулиця Хрещатик
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