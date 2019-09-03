Вночі на Позняках горіла квартира (фото)



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Займання сталося на балконі квартири на четвертому поверсі Фото: Інформатор

Пожежникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння

У вівторок, 3 вересня, сталася пожежа в будинку на вулиці Анни Ахматової, 6 в Дарницькому районі Києва. Полум'я охопило квартиру на 4-му поверсі.

Пожежа почалася близько 4:40. Про це повідомляє Інформатор.

За даними консьєржки, квартиру орендувала сім'я. Однак жінка запевняє, що напередодні мешканці звідти з'їхали. Попередньо, приміщення було порожнім на момент загоряння.

Пожежа обійшлася без постраждалих.

Попередньо, займання почалося на балконі квартири. У приміщенні також обвуглилися вікна і почорніли стіни.

Пожежно-рятувальна служба оперативно загасила вогонь. Станом на 5:15 пожежу ліквідували. Сусідні квартири полум'я не пошкодило.

На місці події працювала пожежно-рятувальна служба, чергували 2 карети швидкої допомоги і співробітники патрульної поліції. Деталі пожежі та причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, 1 вересня сталася пожежа у будинку на вулиці Прорізній, 18/1г.