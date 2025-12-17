Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)
Орлан-білохвост є одним із найбільших представників хижих птахів Євразії – розмах крил досягає 2,5 м
фото: Юрій Батаєв

Орлани-білохвости чудово освоїлися на території Чорнобильського заповідника

Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника підтвердили виявлення ще однієї оселі для величних пернатих хижаків. Це значуща подія для моніторингу біорізноманіття Зони відчуження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення заповідника

Червонокнижні хижі птахи стабільно розширюють популяцію в зоні відчуження
Червонокнижні хижі птахи стабільно розширюють популяцію в зоні відчуження
фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Повідомляється, що ще в липні науковці заповідника під час обстеження ділянки у Куповатському ПНДВ зафіксували трьох молодих орланів-білохвостів. Один із них тоді літав доволі невпевнено, що могло свідчити про його нещодавній виліт з гнізда або певні труднощі з розвитком.

Гніздо орлана-білохвоста
Гніздо орлана-білохвоста
фото:: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Незважаючи на уважні пошуки, знайти гніздо тоді не вдалося – густе літнє листя у вільшанику приховало всі можливі орієнтири, тож було прийнято рішення повернутися восени, коли крона дерев відкриє огляд і дозволить ретельніше обстежити територію.

Така тактика повністю виправдала себе: після повторного обходу гніздо вдалося виявити.

У заповіднику зазначили, що це вже 17-те підтверджене гніздо орлана-білохвоста в межах Чорнобильського заповідника і це ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні.  

До слова, київський зоопарк, як наукова установа, багато років займається розведенням та реінтродукцією рідкісних червонокнижних птахів і тварин. Одним з таких є сокіл балабан. 

Читайте також:

Теги: Чорнобильська зона птахи Червона книга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ампутоване крило не дасть яструбу злетіти чи полювати, тож він мешкатиме у вольєрі під опікою людей
На Дніпропетровщині дикий яструб кинувся на ворожий дрон та врятував людей
15 грудня, 21:15
Пташиний грип продовжує ширитися Європою
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
10 грудня, 08:52
Російська компанія Neiry розробила
Росіяни перетворюють голубів на біодрони
27 листопада, 09:15

Новини

У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)
У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох
Невдалий обгін на трасі Біла Церква – Фастів: у потрійній ДТП постраждали двоє водіїв (фото)
Невдалий обгін на трасі Біла Церква – Фастів: у потрійній ДТП постраждали двоє водіїв (фото)
У Рокитнянській громаді згоріло авто: рятувальники виявили тіло людини
У Рокитнянській громаді згоріло авто: рятувальники виявили тіло людини
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua