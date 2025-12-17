У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)

Орлани-білохвости чудово освоїлися на території Чорнобильського заповідника

Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника підтвердили виявлення ще однієї оселі для величних пернатих хижаків. Це значуща подія для моніторингу біорізноманіття Зони відчуження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення заповідника.

Червонокнижні хижі птахи стабільно розширюють популяцію в зоні відчуження фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Повідомляється, що ще в липні науковці заповідника під час обстеження ділянки у Куповатському ПНДВ зафіксували трьох молодих орланів-білохвостів. Один із них тоді літав доволі невпевнено, що могло свідчити про його нещодавній виліт з гнізда або певні труднощі з розвитком.

Гніздо орлана-білохвоста фото:: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Незважаючи на уважні пошуки, знайти гніздо тоді не вдалося – густе літнє листя у вільшанику приховало всі можливі орієнтири, тож було прийнято рішення повернутися восени, коли крона дерев відкриє огляд і дозволить ретельніше обстежити територію.

Така тактика повністю виправдала себе: після повторного обходу гніздо вдалося виявити.

У заповіднику зазначили, що це вже 17-те підтверджене гніздо орлана-білохвоста в межах Чорнобильського заповідника і це ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні.

До слова, київський зоопарк, як наукова установа, багато років займається розведенням та реінтродукцією рідкісних червонокнижних птахів і тварин. Одним з таких є сокіл балабан.