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Росіяни вбили тварин, поціливши по екопарку поблизу Харкова

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни вбили тварин, поціливши по екопарку поблизу Харкова
Унаслідок атаки зруйновано вольєри, загинули тварини
фото: Харківська прокуратура

Вночі російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків

Уночі проти 3 березня війська рф атакували безпілотником село Лісне на Харківщині, поціливши по території екопарку. Про це повідомив «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

Атака росіян сталася близько 1:00. Влучання зафіксовано по території екопарку неподалік контактного двору. Унаслідок атаки там руйновано вольєри, загинули тварини.

Росіяни вбили тварин, поціливши по екопарку поблизу Харкова фото 1
фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. «Главком» публікує фото наслідків з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ворог завдав удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та пожежа на верхніх поверхах», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу, врятували п’ять осіб і надали допомогу постраждалим.

Також 2 березня, окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що після вибухів у Кривому Розі у декількох багатоповерхівках є пошкодження.

До слова, триває 1104-й день повномасштабної війни.

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Теги: Харків пожежа окупанти прокуратура тварини рятувальники розслідування ворог

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