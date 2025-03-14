Американка вкрала дитинча вомбата у матері та обурила австралійців

Дівчину засудив прем'єр-міністр Австралії та її можуть вигнати з країни

Американська блогерка Сем Джонс виклала відео, де вона бере дитинчата вомбата на руки та забирає від матері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 9 News Australia.

У ролику видно, як мама-вомбат бігла за своїм малюком, поки дівчина несла дитинча ближче до машини.

«Так, мама тут, вона сердиться, давай його відпустимо», – сказала Джонс.

Після розголосу у ЗМІ Джонс видалила ролик і закрила свою сторінку, але відео вже завірусилося. Дівчину засудив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе. За його словами, вомбати – ніжні та милі створіння.

«Забрати дитинча вомбата у матері. Бачити, що це викликало в неї величезний стрес. Це абсолютно потворний вчинок. Я пропоную цій інфлюенсерці, можливо, вона спробує взяти інших автралійських тварин, наприклад, нехай візьме крокодильчика у його матері і подивиться, що з цього вийде», – сказав Альбанезе.

BBC пише, що австралійці вже створили петицію, в якій вимагають, щоб влада країни депортувала Джонс.

До слова, в Австралії вомбати перебувають під юридичним захистом. Дитинчата вомбатів мають сильний зв'язок зі своїми матерями, і будь-яка розлука може бути шкідливою та дуже болісною.

Раніше у Дніпропетровській області у заповіднику Дніпровсько-Орільському помітили маленький табун японських оленів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Катерину Колесникову.

За словами Катерини, японський олень є екзотичним видом, який був завезений в Україну ще в XIX столітті. Спочатку їх розводили у зоопарках та мисливських господарствах, але потім частина тварин опинилася у дикій природі, де вони пристосувалися до місцевих умов.

Зазначається, що ці олені дуже обережні, активні переважно у сутінках і вночі. Вони дуже полохливі.

Нагадаємо, під час морського виїзду вчені побачили горбатого кита та підпливли поближче, щоб провести дослідження. Зокрема, виміряти його розміри за допомогою дрона, зробити фотоідентифікацію й узяти зразки шкіри та жиру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Поки науковці робили свою роботу, кит неабияк зацікавився човном і почав плавати під ним та навколо. Така гра продовжувалася майже 15 хвилин.

«Горбань пускав фонтани, округлював спину, показував хвостик, а в один момент навіть перевернувся животиком догори та став плескати грудними плавцями (це нечасто можна побачити)», – йдеться у повідомленні.