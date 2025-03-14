Американка вкрала дитинча вомбата у матері та обурила австралійців
Дівчину засудив прем'єр-міністр Австралії та її можуть вигнати з країни
Американська блогерка Сем Джонс виклала відео, де вона бере дитинчата вомбата на руки та забирає від матері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 9 News Australia.
У ролику видно, як мама-вомбат бігла за своїм малюком, поки дівчина несла дитинча ближче до машини.
«Так, мама тут, вона сердиться, давай його відпустимо», – сказала Джонс.
Після розголосу у ЗМІ Джонс видалила ролик і закрила свою сторінку, але відео вже завірусилося. Дівчину засудив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе. За його словами, вомбати – ніжні та милі створіння.
«Забрати дитинча вомбата у матері. Бачити, що це викликало в неї величезний стрес. Це абсолютно потворний вчинок. Я пропоную цій інфлюенсерці, можливо, вона спробує взяти інших автралійських тварин, наприклад, нехай візьме крокодильчика у його матері і подивиться, що з цього вийде», – сказав Альбанезе.
BBC пише, що австралійці вже створили петицію, в якій вимагають, щоб влада країни депортувала Джонс.
До слова, в Австралії вомбати перебувають під юридичним захистом. Дитинчата вомбатів мають сильний зв'язок зі своїми матерями, і будь-яка розлука може бути шкідливою та дуже болісною.
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