Понад 630 тисяч українців подали заявки на програму «Зимова підтримка»
Подати заявку на «Зимову підтримку» можна через «Дію»
За перші години після старту президентської програми «Зимова підтримка» понад пів мільйона українців уже подали заявки на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.
«Понад пів мільйона українців уже подали заявки на 1000 грн в межах «Зимової підтримки», – зазначила Свириденко.
За уточненими даними, за перші години роботи сервісу, можливістю отримати допомогу від держави скористалися 633 047 людей, включаючи заявки на дітей.
Нагадаємо, в Україні офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Відсьогодні, 15 листопада, кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн.
Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою.
Детальна інформація про всі компоненти програми доступна на урядовому порталі: zyma.gov.ua.
