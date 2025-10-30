Польща заявила, що українці віком 18-22 роки масово їдуть за кордон. Реакція ДПСУ

Загалом з початку 2025 року наприкінці серпня кордон із Польщею перетнули майже 45 300 українських чоловіків віком 18-22 років

За даними прикордонної служби Польщі, після запровадження дозволу на виїзд чоловіків віком 18-22 роки, кожного дня в середньому з України виїжджає 1600 українців. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Загалом з початку 2025 року наприкінці серпня кордон із Польщею перетнули майже 45 300 українських чоловіків віком 18-22 років. У період з вересня по жовтень кількість чоловіків, що виїхали з України зросла до 98 500, що відповідає статистиці виїзду 1600 чоловіків на день.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі для hromadske заявив, що ДПСУ не веде облік громадян, що виїжджають з країни за віком. «З моменту, як чоловікам 18-22 (років) дозволено перетин кордону, вони його перетинають як на виїзд, так і на в’їзд. Значного впливу на пасажиропотік вони не становлять», – зазначив Андрій Демченко.

Також ті, хто перетнув кордон України з Польщею продовжили емігрувати, зокрема й до Німеччини. За даними німецького міністерства внутрішніх справ, кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років включно з середини серпня з 19 осіб на тиждень зросла до 1400-1800 осіб у жовтні. Про це пишуть німецькі ЗМІ.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років. Важливість виїзду пояснював президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді. Зеленський зазначив, що рішення про виїзд цій категорії чоловіків ухвалювалося після консультацій із військовими й освітянами.

