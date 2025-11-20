Головна Країна Політика
В Україні зʼявиться Національна рада з гарантій прав дитини

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
фото: Юлія Свириденко

Нацрада щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні

Кабінет міністрів створює Національну раду з гарантій прав дитини. Орган координуватиме державну політику у сфері дитинства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами урядовиці, нацрада щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні. «Це зміцнює інституційну спроможність держави системно працювати в інтересах дітей», – пояснила вона.

Крім того, було ухвалено порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Усі школи, медзаклади, молодіжні центри отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства.

Премʼєрка наголосила, що уряд схвалив нові принципи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки. «Принцип «гроші ходять за дитиною» дозволить забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн грн», – повідомила Свириденко.

Також Кабмін затвердив національний план реалізації Європейської гарантії для дітей. Вона охоплює п’ять ключових сфер: дошкілля, медицину, харчування, житло та інклюзивну освіту.

«План створює спільну рамку для співпраці держави, місцевої влади та міжнародних партнерів, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до базових послуг і можливостей розвитку, незалежно від того, де вона живе і через що пройшла її родина», – додала премʼєрка.

Нагадаємо, до Всесвітнього дня дитини уряд ухвалив низку важливих рішень. Зокрема, Кабмін посилює захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини.

Теги: діти Юлія Свириденко Кабмін

