Коли вчителям чекати на підвищення зарплатні: уряд повідомив дату

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Коли вчителям чекати на підвищення зарплатні: уряд повідомив дату
Уряд передбачив підвищення заробітної плати 409 тис. вчителям у плані на наступний рік
фото: Нова школа України

Підвищення зарплат передбачає держбюджет наступного року

Наступного року на українських вчителів чекає збільшення заробітної плати. Це передбачено в проєкті держбюджету на 2026 рік. Про це пише «Главком» із посиланням на звіт про 100 днів роботи уряду Володимиру Зеленському від прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Проєкт на 2026 рік передбачає не лише підняття зарплат вчителям, але й виділення коштів на харчування школярів у всіх областях України. Очільниця уряду Юлія Свириденко окреслила пріоритети закріплені в плані дій уряду.

«Урядова команда працює, щоби підтримати безперебійне життя держави в умовах повномасштабної війни, забезпечити потреби оборони, подбати про наших цивільних людей, підтримати розвиток економіки й запровадити комплексну політику з підтримки прифронтових регіонів. Коротко про ключові досягнення», – відзвітувала прем’єрка.

Щодо сфери освіти, то уряд за 100 днів роботи передбачив підвищення заробітної плати 409 тис. вчителям у плані на наступний рік. Тож українським вчителям варто очікувати на підвищення зарплати з 1 вересня 2026 року. Крім цього, уряд продовжує займатися розвитком додатка «Мрія» у 20% шкіл України.

Прем’єрка повідомила, що вже 187 тис. українських сімей скористалися послугою «Пакунок школяра». До того ж було підвищено виплати прийомним батькам, та відкрито нову послугу «Сімейна домівка» для дітей-сиріт.«Отримали задачі від Президента України на наступний період. Продовжуємо працювати», – підкреслила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України переглянуло свої прогнози щодо економічної ситуації в країні на 2024 рік, покращивши очікування щодо зростання зарплат та зниження інфляції.

Раніше «Главком» також повідомляв про те, що у четвер, 23 жовтня, Кабмін вніс зміни щодо функціонування освітнього мобільного додатка «Мрія». Глава уряду Юлія Свириденко додала: «Мрія.Дошкілля» надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини.

