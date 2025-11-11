«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові

«Укрзалізниця» закликає пасажирів поїзда мати додатковий час для певних процедур на кордоні

«Укрзалізниця» додала нові зупинки для сполучення Київ-Бухарест. Відтепер українці зможуть зупинитися також в деяких містах Молдови. Про це пише «Главком» із посиланням на допис «Укрзалізниці» у Facebook.

«Укрзалізниця» заявила, що потяг № 99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в трьох містах Молдови – Унгени, Бельц-Ораш, Окница. Квитки на цей маршрут уже в продажу, тож охочі вже можуть придбати їх у касах вокзалів.

Однак в «Укрзалізниці» попереджають про те, що в містах Велчинець та Унгени пасажирам доведеться пройти прикордонний контроль. «Плануючи поїздку враховуйте час на це. Також майте на увазі, що громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду по території Молдови. Для українців вона не потрібна», – йдеться в повідомленні.

Потяг Київ-Бухарест є доволі популярним серед українців, адже за місяць квитки на це сполучення придбало понад 6 тис. людей. В «Укрзалізниці» пояснюють, що цей рейс має попит, тому що на цьому потязі зручно доїхати до європейського аеропорту.

Перший продаж квитків на поїзд № 99/100 Київ – Бухарест відбувся 10 жовтня 2025 року, відтоді тисячі українців подорожують цим рейсом. Придбати квитки на потяг можна в застосунку та на сайті «Укрзалізниці».

Раніше «Главком» повідомляв про те, що «Укрзалізниця» вперше придбає двоповерховий пасажирський вагон. У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено кошти на придбання 100 пасажирських вагонів на суму близько 5,7 млрд грн, серед них – перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

Також главу уряду Юлія Свириденко повідомляла, коли українці зможуть скористатися безплатними поїздками залізницею. Урядова програма «УЗ-3000» стартує 1 грудня. Вона не компенсуватиметься за рахунок виділених із державного бюджету «Укрзалізниці» коштів. Як зазначила чиновниця, програма діятиме впродовж чотирьох місяців. У період низького попиту на пасажирські перевезення УЗ має на місяць 200-250 тис.