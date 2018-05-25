У день фіналу Ліги чемпіонів закриються на вхід ключові станції метро

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Станція метро «Олімпійська» буде зачинена з 18:00 до кінця доби, 26 травня

У суботу, 26 травня, у день фіналу Ліги чемпіонів УЄФА київський метрополітен вводить особливий режим роботи станцій. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

Вона оприлюднила графік роботи на суботу. Згідно з ним станція метро «Олімпійська» буде зачинена з 18:00 до кінця доби, 26 травня.

Крім того, впродовж дня можуть бути обмежені на вхід станції:

Хрещатик

Арсенальна

Тараса Шевченка

Контрактова площа

Поштова площа

Майдан Незалежності

Площа Льва Толстого

Палац «Україна»

Палац спорту

Також повідомляється, що в ніч фіналу Ліги чемпіонів метро працюватиме на три години довше.

Як відомо, вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня на НСК «Олімпійський».

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії

Нагадаємо, 24 травня у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся фінал жіночої Ліги чемпіонів: «Вольфсбург» програв «Ліону» (1:4).

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