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«Хезболла» завдала ударів по Ізраїлю: виникла пожежа (фото, відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Хезболла» завдала ударів по Ізраїлю: виникла пожежа (фото, відео)
Над ліквідацією пожежі працювали 10 пожежних бригад
фото: Ynet

Пошкоджено десятки будинків, ніхто не постраждав

«Хезболла» випустила з Лівану 35 ракет по місту Кір'ят-Шмона на півночі Ізраїлю. Унаслідок спалахнули пожежі в прилеглих районах. Про це пише The Times of Israel та «Хезболла» в Telegram-каналі.

Ізраїльські військові заявили, що близько 15 снарядів були збиті «Залізним куполом», а інші влучили в місто, завдавши шкоди.

«Хезболла» завдала ударів по Ізраїлю: виникла пожежа (фото, відео) фото 1
фото: ynet
«Хезболла» завдала ударів по Ізраїлю: виникла пожежа (фото, відео) фото 2
фото: ynet

Пошкоджено десятки будинків, однак ніхто не постраждав.

Пожежа виникла переважно в лісистій місцевості. Через спеку та сухість вогонь швидко розгорівся. Гасіння пожежі в ці години особливо ускладнене через темряву гірської місцевості та дорогу.

Над ліквідацією пожежі працювали 10 пожежних бригад.

Нагадаємо, що «Хезболлу» визнано терористичною організацією Європейським союзом та урядами низки країн.

«Хезболла» є воєнізованою ліванською шиїтською організацією та політичною партією, що виступає за створення в Лівані ісламської держави. Організація була створена під час громадянської війни у Лівані в 1982 році групою радикальних шиїтських священнослужителів за фінансової підтримки Ірану.

Як повідомлялося, у квітні Ізраїль завдав ударів по двох базах терористичної організації «Хезболла» у Лівані. 

Теги: пожежа Ізраїль військові

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