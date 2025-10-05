У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику

Нападники пояснили поліції, що хотіли «провчити» знайомого

У Києві на дитячому майданчику підлітки побили 13-річного школяра. Відповідне відео з’явилося у мережі. Правоохоронці вже розшукали нападників. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Києва.

На кадрах видно, як троє хлопців по черзі били школяра по обличчю. Поліціянти побачили ролик в інтернеті, до того із заявами до правоохоронців ніхто не звертався.

🤯 У Києві група підлітків жорстоко побила 13-річного школяра



Нападниками виявилися хлопці 13, 14 і 16 років. На старшого склали адмінматеріали, а на батьків двох молодших – протоколи за неналежне виховання дітей, зазначили у поліції.

Ювенальна поліція зʼясувала, що на відео були троє підлітків 13, 14 та 16 років. Вони пояснили, що своїми діями вирішили «провчити» свого знайомого, який напередодні нібито образив дівчину з їхньої компанії.

З підлітками провели профілактичну бесіду. Також на 16-річного хлопця склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, а на батьків двох інших склали протоколи за ст. 184 КУпАП – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. За це їм загрожує штраф.

Раніше двоє мешканок Львова віком 17 років побили 18-річну дівчину. Бійку вони знімали на відео.

До слова, у селищі Арбузинка на Миколаївщині двоє хлопців – 12 та 15 років – побили 12-річного підлітка. Бійку вони знімали на відео.

Крім того, біля магазину у Вінниці підлітки побили 15-річного хлопця. Після події хлопець звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва неповнолітні влаштували бійку біля кав'ярні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Подія сталася 11 травня близько 21:00 біля однієї з кав'ярень. Відповідне відео з камер спостережень поширилось мережею.