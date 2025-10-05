Головна Київ Новини
У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Правоохоронці провели з підлітками профілактичну бесіду
фото: Національна поліція

Нападники пояснили поліції, що хотіли «провчити» знайомого

У Києві на дитячому майданчику підлітки побили 13-річного школяра. Відповідне відео з’явилося у мережі. Правоохоронці вже розшукали нападників. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Києва.

На кадрах видно, як троє хлопців по черзі били школяра по обличчю. Поліціянти побачили ролик в інтернеті, до того із заявами до правоохоронців ніхто не звертався.

Ювенальна поліція зʼясувала, що на відео були троє підлітків 13, 14 та 16 років. Вони пояснили, що своїми діями вирішили «провчити» свого знайомого, який напередодні нібито образив дівчину з їхньої компанії.

У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику фото 1

З підлітками провели профілактичну бесіду. Також на 16-річного хлопця склали адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, а на батьків двох інших склали протоколи за ст. 184 КУпАП – неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. За це їм загрожує штраф.

У Києві троє підлітків побили школяра на дитячому майданчику фото 2

Раніше двоє мешканок Львова віком 17 років побили 18-річну дівчину. Бійку вони знімали на відео.

До слова, у селищі Арбузинка на Миколаївщині двоє хлопців – 12 та 15 років – побили 12-річного підлітка. Бійку вони знімали на відео. 

Крім того, біля магазину у Вінниці підлітки побили 15-річного хлопця. Після події хлопець звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва неповнолітні влаштували бійку біля кав'ярні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Подія сталася 11 травня близько 21:00 біля однієї з кав'ярень. Відповідне відео з камер спостережень поширилось мережею.

