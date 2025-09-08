На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині

На Вінниччині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату

У ніч з 6 на 7 вересня поліція затримала 62-річного чоловіка в Іллінецькій громаді Вінницької області, який погрожував підірвати гранату. Інцидент стався в будинку його колишньої дружини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінничини.

Про погрози повідомила сама жінка. Вона розповіла, що до її будинку прийшов колишній чоловік у стані алкогольного сп'яніння, який показував гранату і погрожував її підірвати.

На місце події негайно виїхали всі профільні служби, включно зі спецпризначенцями КОРДу та вибухотехніками. Правоохоронці розшукали чоловіка за місцем проживання в тому ж селі та провели з ним переговори, переконавши його залишити боєприпас у безпечному місці й здатися.

Співробітники вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, запобігши можливій трагедії.

Зловмисника затримали. Його дії попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Такий злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство встановлює джерело походження боєприпасу.

