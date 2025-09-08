Головна Вінниця Новини
На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині

Максим Бурич
Максим Бурич
На Вінничині поліція затримала чоловіка, який погрожував гранатою колишній дружині
Співробітники вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, запобігши можливій трагедії
фото: Національна поліція України

На Вінниччині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату

У ніч з 6 на 7 вересня поліція затримала 62-річного чоловіка в Іллінецькій громаді Вінницької області, який погрожував підірвати гранату. Інцидент стався в будинку його колишньої дружини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінничини.

Про погрози повідомила сама жінка. Вона розповіла, що до її будинку прийшов колишній чоловік у стані алкогольного сп'яніння, який показував гранату і погрожував її підірвати.

На місце події негайно виїхали всі профільні служби, включно зі спецпризначенцями КОРДу та вибухотехніками. Правоохоронці розшукали чоловіка за місцем проживання в тому ж селі та провели з ним переговори, переконавши його залишити боєприпас у безпечному місці й здатися.

Співробітники вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, запобігши можливій трагедії.

Зловмисника затримали. Його дії попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Такий злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідство встановлює джерело походження боєприпасу.

Нагадаємо, вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру трьом жінкам, які брали участь в акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького міського центру комплектування. Інцидент стався 1 серпня біля міського стадіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, військовослужбовці центру комплектування доставили до пункту збору чоловіків, які перебували у розшуку як ухилянти від призову. Серед них були родичі підозрюваних. Жінки намагалися «забрати» їх додому, організувавши групу підтримки з інших громадян.

Теги: Вінниччина поліція граната

