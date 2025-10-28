Обстріл Чернігівщини, зустріч Трампа з прем'єркою Японії: головне за ніч

Російські терористи вдарили по базі відпочинку на Чернігівщині

Трамп зустрівся з першою жінкою-прем'єркою Японії, в Австралії стався вибух на шахті, атака на Чернігівщину, на Сахаліні вибухнула ТЕЦ, у турецькій провінції Баликесір стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

Обстріл Чернігівщини

Російські війська завдали удару трьома ударними дронами по цивільному об'єкту в Новгород-Сіверському. Російські терористи вдарили по базі відпочинку ТОВ «Чексіл-Ярославна». Внаслідок атаки сталася пожежа, під час якої постраждала літня жінка.

Стало відомо, що в Чернігові зафіксовано падіння дрону типу «шахед» в центральній частині міста. За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, наслідки інциденту наразі уточнюються.

Вибух ТЕЦ на Сахаліні

На Сахаліні стався вибух на місцевій ТЕЦ, причини якого поки не з'ясовані. Інцидент спричинив масштабні знеструмлення на великій частині острова. Через аварію без електрики залишились десятки населених пунктів.

Без електрики та води залишилися кілька населених пунктів, серед яких Южно-Сахалінськ, Дальний, Ново-Александровськ і Новотроїцьке. Місцеві мешканці повідомляють про значні труднощі в побуті через відсутність базових комунальних послуг.

Зустріч Трампа з главою уряду Японії

У Токіо президент США Дональд Трамп зустрівся з новою прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі для обговорення важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин між країнами, зокрема в сфері торгівлі та безпеки.

Трамп привітав Такаїчі з призначенням на посаду. «Це дуже міцне рукостискання», – сказав Трамп, коли вони позували для фотографій у палаці Акасака.

Трамп та Такаїчі підписали важливу рамкову угоду, що стосується постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів. Угода передбачає співпрацю у видобутку та переробці цих ресурсів для забезпечення їх стабільних поставок на обидва ринки.

Вибух в Австралії

У штаті Новий Південний Уельс, Австралія, двоє робітників загинули, а ще один отримав поранення через вибух на шахті Endeavor. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. Інцидент стався рано вранці 28 жовтня на срібній, цинковій та свинцевій шахті, що належить компанії Polymetals Resources Ltd.

Шахта працює з 1982 року, але була закрита на технічне обслуговування у 2020 році.

Землетрус у Туреччині

Рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи тривають у Туреччині після землетрусу. 27 жовтня о 22:48 за місцевим часом у турецькій провінції Баликесір стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

Епіцентр знаходився в районі Синдирги на глибині 5,99 км. Поштовхи відчувалися в багатьох провінціях, зокрема в Стамбулі, Ізмірі та Бурсі. Президент Туреччини також відреагував на землетрус.