У Києві затримано посадовців Держпродспоживслужби, які заробляли на «спокої» аграріїв

Посадовці Держпродспоживслужби вимагали «данину» з птахівників

У Києві затримано двох посадовців Держпродспоживслужби, які вимагали щомісячну неправомірну вигоду за «невтручання» у діяльність аграрного товариства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідство встановило, що влітку 2025 року головна спеціалістка та начальник управління одного з відділів Держпродспоживслужби Київщини вимагали від директора сільськогосподарського підприємства, яке займається розведенням домашніх птахів, щомісячну неправомірну вигоду у розмірі 25 тис. грн.

Натомість, додали у поліції, ділки обіцяли не створювати штучних перешкод у роботі підприємства, не проводити безпідставних перевірок і забезпечити позитивні висновки за результатами державного контролю у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів».

«Втім надалі, правопорушники повідомили бізнесмену про нібито виявлення інфекції у товарі – сальмонели в інкубаційних яйцях та зазначили про підвищення «тарифу» до 40 тис. грн щомісячно. Загалом, вони встигли отримати 50 тис. грн за два місяці та під час останньої передачі коштів були затримані правоохоронцями в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили правоохохронці.

Слідчі оголосили затриманим про підозру: головній спеціалістці за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), а начальнику управління за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в отриманні неправомірної вигоди).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше Національна поліція та Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного відчуження державного майна, в результаті якої Україна втратила понад мільйон гривень. Підозру оголошено колишній заступниці голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Їй інкримінують службову недбалість.