Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість зниклих безвісти зменшилася

Аварійно-рятувальні роботи продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії у Тернополі, де внаслідок російської агресії було зруйновано житлову багатоповерхівку. Кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги. За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці», – йдеться у повідомленні.

фото: ДСНС Тернопільщини

ДСНС наголошує: аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 26 людей, серед них – троє дітей. Ще 93 людини, з них 18 дітей, постраждали. Наразі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у Тернополі рятувальники знайшли папугу серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки. Птаху вдалося врятуватися та залишитися живим у своїй клітці.