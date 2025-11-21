Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають
фото: Національна поліція України

Рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей з-під завалів будинку

Кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада зросла до 31 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Крім того, унаслідок обстрілу постраждали 94 людини, зокрема 18 дітей.

Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31 фото 1
Екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу
Екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу
фото: Національна поліція України

Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу. Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Увечері 20 листопада рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Так, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 28 людей. Врятовано 46 людей, серед них – сім дітей.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару 19 листопада. Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів.

Читайте також:

Теги: обстріл Тернопіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патрульні допомагали рятувальникам евакуйовувати мешканців
Поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Тернополю (відео)
Вчора, 10:46
Фахівці ДСНС працюватимуть протягом ночі
Тернопіль: ще понад 20 людей можуть перебувати під завалами будинку
19 листопада, 23:16
Унаслідок російської атаки було пошкоджено одне домогосподарство
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Прикарпаття: поранено трьох людей
19 листопада, 09:16
За словами міського голови, рятувальники ліквідують пожежу на межі міста
Окупанти атакували Львів: місто затягнуло димом
19 листопада, 08:43
Нічний обстріл пошкодив квартиру Саніна в Києві
Квартира режисера Саніна зазнала ушкоджень під час атаки на Київ
14 листопада, 18:53
Наразі частина Білгорода знеструмлена
У Білгороді масштабний блекаут: тисячі росіян сидять без світла
8 листопада, 20:33
Зруйнована АЗС на Харківщині
Росіяни вдарили авіабомбами по АЗС на Харківщині, є поранені
8 листопада, 01:13
Ворожий обстріл припав на Новоукраїнський район Кіровоградської області
Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини
24 жовтня, 08:09
фото: Ольга Стефанишина
Будинок Стефанишиної в Києві зазнав ушкоджень через уламок дрона
22 жовтня, 12:37

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua