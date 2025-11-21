Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31

Рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей з-під завалів будинку

Кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада зросла до 31 людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей. Крім того, унаслідок обстрілу постраждали 94 людини, зокрема 18 дітей.

Екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу фото: Національна поліція України

Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу. Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Увечері 20 листопада рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Так, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 28 людей. Врятовано 46 людей, серед них – сім дітей.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару 19 листопада. Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів.