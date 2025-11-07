Головна Країна Події в Україні
Запоріжжя: внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та дитячий садок

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Запоріжжя: внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та дитячий садок
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: Суспільне

Інформації про постраждалих не надходило

Цієї ночі під атакою росіян опинилось Запоріжжя. Окупанти поцілили по обласному центру. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, пошкоджені приватні будинки та дитячий садок, передає «Главком».

«Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя. Наразі інформації про постраждалих не надходило», – написав Федоров.

До слова, у ніч на 7 листопада, російські терористичні війська завдали ударів по Чугуївській громаді, від опівночі там пролунали вже понад десяток вибухів.

Міський голова Галина Мінаєва розповіла, що окупанти спрямували більше ніж 10 беспілотників на Чугуїв. За попередніми даними, постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. Поблизу навчального закладу в Чугуєві, який обстріляли окупанти, пошкоджена низка приватних житлових будинків.

Зауважимо, триває 1353-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські війська завдали одного ракетного й 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет й скинувши 95 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2693 дронів-камікадзе та здійснили 3839 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

6 листопада станом на 22:00 відбулося 164 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

Теги: Запоріжжя дитячий садок обстріл

