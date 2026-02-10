До Києва прибув прем’єр-міністр Молдови

Глава молдовського уряду зустрінеться з президентом України та прем’єр-міністеркою

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну у вівторок, 10 лютого, прибув з візитом до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Мунтяну поінформував, що у столиці у нього заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. «Від імені народу Молдови я надсилаю чіткий сигнал солідарності. Ми підтримуємо Україну як сусіди та друзі, об'єднані нашою відданістю справедливому та міцному миру і нашому спільному майбутньому в ЄС», – каже він.

Як повідомлялося, уряд Молдови ухвалив рішення про надання Україні гуманітарної допомоги на тлі складної ситуації в енергетичному секторі після масованих атак РФ: пакет сформували з Державного резерву та ресурсів окремих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, а до його складу увійшли товари для енергетичного й медичного секторів відповідно до офіційних запитів Києва

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що не готується і не прагне до отримання Нобелівської премії миру, попри те, що була запропонована до номінації одним із депутатів парламенту Норвегії. Очільниця Молдови зазначила, що існує багато гідних кандидатів на цю нагороду, зокрема серед людей, які жертвують собою заради миру.

«Я, звичайно, ціную це і я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру», – наголосила Санду.

До слова, українці, які отримали статус тимчасового захисту в Республіці Молдова, зможуть користуватися ним до 1 березня 2027 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.