Російський терор: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі

ДСНС ліквідувала наслідки атаки на Одесу

У ніч на 15 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одесу. Під ударом опинилася логістична інфраструктура міста. Рятувальники ДСНС протягом кількох годин боролися з вогнем у надскладних умовах під загрозою повторних обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань ворожих ракет або дронів-камікадзе значних пошкоджень зазнав об’єкт залізничної інфраструктури. Ситуація загострилася під час повторної атаки, коли ворог поцілив у цистерну з паливом.

фото: ДСНС

«Рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки влучань і масштабні пожежі у надскладних умовах. Пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури, під час повторної атаки загорілася цистерна з паливом – стався розлив та загорання нафтопродуктів. Також рятувальники ліквідували пожежу на даху закинутої одноповерхової будівлі», – зазначили рятувальники.

фото: ДСНС

Як зазначили рятувальники, загиблих і постраждалих немає. До робіт залучались понад 100 рятувальників.

Нагадаємо, начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про трагічні наслідки нічного обстрілу міста, пише «Главком».

Під час розбору завалів знищеного приватного будинку рятувальники виявили тіло жінки 1950 року народження. Потужна вибухова хвиля також пошкодила вікна в навколишніх оселях. Очільник МВА висловив щирі співчуття родині загиблої та запевнив, що всі міські служби вже працюють на місці трагедії.