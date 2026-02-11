У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль

Головна Київ Новини
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Дим, який здійнявся після вибуху
фото: соціальні мережі

Поліця встановлює усі деталі інциденту

Увечері 11 лютого в Голосіївському районі Києва зафіксовано вибух автомобіля. Наразі співробітники поліції встановлюють усі деталі та причини інциденту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Для з’ясування обставин події на місце прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального відділку та представники інших профільних служб. Дані про можливих постраждалих наразі уточнюються.

Раніше у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. 

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.

Нагадаємо, у 2024 році в селі Гвардійське в Одеському районі вибухнув автомобіль Української добровольчої армії (УДА), у якому перебували двоє людей. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами.

До слова, в Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик. Поліція зʼясовує обставини події. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є травмовані.

