«Укрпошта» заробила 9 млн на продажі старих радянських автівок

«Укрпошта» заробила 9 млн грн на продажу 716 списаних автівок

Національний поштовий оператор завершив масштабний етап очищення власного автопарку. Через платформу «Prozorro.Продажі» компанії вдалося реалізувати 716 одиниць застарілої техніки радянського та пострадянського періоду. Замість витрат на утримання «автохламу» підприємство отримало живі кошти та вільні площі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Реалізовано 716 одиниць техніки із середнім фізичним зносом 96%.

«Укрпошта завершила другий аукціон на Prozorro.Продажі з продажу списаного транспорту радянського та пострадянського періоду та «втратила» 716 одиниць застарілої техніки – від ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини до вантажівки Volvo FH12, що подолала майже 2,9 млн км, – відстань, співмірну з кількома подорожами до Місяця й назад. Середній пробіг кожної машини становив близько 470 тис. км, а фізичний знос автопарку сягав 96%», – розповів Смілянський.

Очільник компанії пояснив, що статус державного підприємства не дозволяє просто роздавати майно, навіть якщо воно списане.

«Укрпошта як підприємство, в якому акціонер – держава, не має права безкоштовно передавати списане майно – воно може реалізовуватися лише через відкриті аукціони. Це гарантує відсутність питань від правоохоронних органів чи антикорупційних активістів щодо того, наскільки насправді цінною була та чи інша автівка. А ми ж знаємо, що зрада та прозорість – це два стовпи, на яких базуються всі українські соцмережі», – підкреслив Смілянський.

Попри комерційний характер торгів, значна частина техніки принесе користь обороні країни. Смілянський зазначив, що за час його каденції середній вік автопарку «Укрпошти» скоротився з 18 до 5–6 років. Проте процес оновлення ще не завершено.

Як відомо, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував черговий етап масштабної модернізації компанії. Вперше в історії національного оператора сортування преси та листів переберуть на себе роботизовані системи. Це дозволить знизити собівартість послуг на тлі падіння обсягів паперової кореспонденції.

Нагадаємо, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, чому продаж продуктів у відділеннях – це не примха, а стратегія виживання. За його словами, торгівля ковбасою та пряниками приносить компанії понад мільярд гривень доходу на рік, а для самотніх пенсіонерів візит листоноші став аналогом соціальних мереж.

За словами Смілянського, «Укрпошта» обслуговує близько 1,9 млн пенсіонерів. Для багатьох із них день виплати пенсії готівкою – це «Facebook» і свято одночасно.