У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадянам можна виходити з укриття

У столиці та по всій території України о 13:17 оголосили повітряну тривогу. О 13:38 було оголошено відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, українська влада вивчає складні дипломатичні сценарії для припинення війни, що можуть включати територіальні компроміси та оновлення мандата президента. Як повідомляє The Atlantic, офіційний Київ значно пом’якшив свої попередні позиції.

За даними видання, Україна фактично відійшла від категоричних вимог щодо негайного притягнення російського керівництва до відповідальності за воєнні злочини як передумови для діалогу. Більше того, Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним на нейтральній території без попередніх обмежень. Найважчим питанням є можлива відмова від контролю над частинами Донецької області.