У Києві 11 квітня низка автобусів курсуватиме зі змінами: перелік маршрутів

Наталія Порощук
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зміни в роботі автобусів № 39, 98 та 110

У Києві 11 квітня деякі автобуси курсуватимуть зі змінами руху через заплановані ярмарки на вулицях Голосіївській та Сержа Лифаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме: 

  • автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
  • автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – парна сторона вул. Оноре де Бальзака (у зворотному напрямку – непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв».

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, столична влада розпочинає підготовку до зміни вартості проїзду у громадському транспорті. Мер Києва Віталій Кличко дав доручення профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів. 

Раніше «Главком» писав, що зросла вартість поїздки у приміських маршрутках сполученням Вишгород-Київ. Відтепер за проїзд до столиці пасажирам доведеться платити 60 грн.  

До слова, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою. 

Читайте також:

Читайте також

Юлія Кльокнер стала спікеркою Бундестагу минулого року
До Києва прибула президентка Бундестагу
11 березня, 09:09
Поліцейські допомогли родині евакуюватися із пошкодженого російським ударом будинку
На Київщині 19-річна дівчина дивом вижила після того, як уламок російської ракети влетів у її спальню
15 березня, 15:58
Уламки ворожої ракети опинилися у одній зі столичних водойм
У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)
19 березня, 12:10
ТЦК у заміському комплексі Sobi Club під Києвом
Посилення мобілізації в Києві та перекриття доріг: у ТЦК пояснили, що відбувається насправді
20 березня, 09:59
Рятувальники гасять автівку на вулиці Академіка Заболотного. 25 березня 2027 року
У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
25 березня, 14:33
Командир загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Василь Копань
У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня
26 березня, 15:11

«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Сьогодні, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
