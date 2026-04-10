У Києві 11 квітня низка автобусів курсуватиме зі змінами: перелік маршрутів

Зміни в роботі автобусів № 39, 98 та 110

У Києві 11 квітня деякі автобуси курсуватимуть зі змінами руху через заплановані ярмарки на вулицях Голосіївській та Сержа Лифаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;

автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – парна сторона вул. Оноре де Бальзака (у зворотному напрямку – непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв».

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, столична влада розпочинає підготовку до зміни вартості проїзду у громадському транспорті. Мер Києва Віталій Кличко дав доручення профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів.

Раніше «Главком» писав, що зросла вартість поїздки у приміських маршрутках сполученням Вишгород-Київ. Відтепер за проїзд до столиці пасажирам доведеться платити 60 грн.

До слова, у столичних приватних перевізників нарешті почали з’являтися термінали для безготівкової оплати проїзду. Поки що система працює в тестовому режимі, а пасажирам пропонують суттєву знижку за оплату карткою.