У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Рятувальники гасять автівку на вулиці Академіка Заболотного. 25 березня 2027 року
фото: ДСНС Києва

Водій встиг покинути автівку до прибуття рятувальників

У Голосіївському районі Києва сьогодні, 25 березня, о 12:53 загорівся під час руху легковий автомобіль Chevrolet Impala на вулиці Академіка Заболотного. Водій спочатку намагався самостійно погасити вогонь вогнегасником, але довелося викликати рятувальників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Жертв або постраждалих внаслідок займання автомобіля немає. Водій встиг безпечно покинути автівку до прибуття рятувальників. Відомостей про пошкодження інших транспортних засобів або майна ДСНС не повідомляє.

Загоряння ліквідували о 13:05. Деталі про попередні версії виникнення пожежі наразі не розголошуються. Причину пожежі в легковому автомобілі встановлюватимуть правоохоронні органи.   

Такий вигляд має автівка після пожежі
Раніше «Главком» писав, що на Північному мосту в Києві під час руху загорівся легковий автомобіль. Зазначається, що  сигнал про пожежу надійшов о 08:02, вогонь спалахнув у моторному відсіку машини. Рятувальники повідомили, що жертв чи постраждалих немає, а причини займання встановлюють правоохоронці.

Теги: Київ автомобіль пожежа ДСНС

25 березня, 15:52
