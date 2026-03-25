У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)

У Голосіївському районі Києва сьогодні, 25 березня, о 12:53 загорівся під час руху легковий автомобіль Chevrolet Impala на вулиці Академіка Заболотного. Водій спочатку намагався самостійно погасити вогонь вогнегасником, але довелося викликати рятувальників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Жертв або постраждалих внаслідок займання автомобіля немає. Водій встиг безпечно покинути автівку до прибуття рятувальників. Відомостей про пошкодження інших транспортних засобів або майна ДСНС не повідомляє.

Загоряння ліквідували о 13:05. Деталі про попередні версії виникнення пожежі наразі не розголошуються. Причину пожежі в легковому автомобілі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Такий вигляд має автівка після пожежі фото: ДСНС Києва

