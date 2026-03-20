Посилення мобілізації в Києві та перекриття доріг: у ТЦК пояснили, що відбувається насправді

Ірина Міллер
glavcom.ua
ТЦК у заміському комплексі Sobi Club під Києвом
фото: kyiv_44.ua, ілюстративне

У соцмережах почала поширюватися інформація про те, що в Києві нібито перекривають магістральні дороги та збільшують кількість патрулів задля активізації мобілізаційних процесів

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заперечив інформацію про запровадження додаткових мобілізаційних заходів у столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар пресслужби відомства для «24 Каналу».

Раніше у соцмережах почала поширюватися інформація про те, що в Києві нібито перекривають магістральні дороги та збільшують кількість патрулів задля активізації мобілізаційних процесів.

У ТЦК пояснили, що жодних змін у порядку проведення мобілізації не відбулося, а заходи тривають у штатному режимі.

«Мобілізаційні заходи діють стабільно, вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. Оскільки в Україні триває війна, вони продовжуються так само, як і раніше. Жодних змін до законодавства чи нормативно-правових актів щодо мобілізації не вносилося», – наголосили у пресслужбі.

«Главком» писав, що в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру. 

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

До слова, у Луцькому районі чергова спроба оповіщення населення перетворилася на масову сутичку. Поблизу села Горянівка місцеві жителі взяли в облогу службовий автомобіль територіального центру комплектування, пошкодивши транспортний засіб. Під час виконання службових обов’язків групою оповіщення, дорогу військовим перегородив натовп місцевих мешканців. Ситуація швидко загострилася, люди поводилися агресивно, намагалися відчинити двері службового автомобіля та силоміць витягнути військовослужбовців. Люди били по автомобілю та пошкодили лобове скло.

