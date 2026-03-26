У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня
Василь Копань удостоєний найвищих державних нагород та є уособленням незламності нового українського пантеону
Вулицю Червону у Києві перейменували на вулицю Василя Копаня – командира загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Таке рішення прийняли сьогодні, 26 березня, на пленарному засіданні Київради, інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.
Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, міська рада послідовно прибирає з карти Києва все, що роками нав’язувало українцям чуже історичне бачення і російську присутність у нашому публічному просторі.
«В назвах Києва мають бути закарбовані імена тих, хто ціною власного життя боронив нашу державу. Василь Юрійович Копань за життя був командиром розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Він удостоєний найвищих державних нагород та є уособленням незламності нового українського пантеону. Його ім’я належить не лише військовій історії, а й живій пам’яті столиці, яка вшановує своїх Героїв гідно, твердо і без компромісів», – наголосила Вікторія Муха.
Процес дерусифікації та деколонізації у Києві майже завершено, однак залишились декілька винятків, коли заяви щодо перейменувань чи найменувань столичних вулиць приймаються до розгляду. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. За словами голови комісії Київради, існує три винятки, за яких сьогодні можливі перейменування чи найменуванння вулиць у Києві: присвоєння назв новим об’єктам, повернення історичної назви чи уточнення назви відповідно до вимог українського правопису та перейменування за висновком, наданим Інститутом національної пам’яті.
