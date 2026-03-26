У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня

Василь Копань удостоєний найвищих державних нагород та є уособленням незламності нового українського пантеону

Вулицю Червону у Києві перейменували на вулицю Василя Копаня – командира загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Таке рішення прийняли сьогодні, 26 березня, на пленарному засіданні Київради, інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, міська рада послідовно прибирає з карти Києва все, що роками нав’язувало українцям чуже історичне бачення і російську присутність у нашому публічному просторі.

«В назвах Києва мають бути закарбовані імена тих, хто ціною власного життя боронив нашу державу. Василь Юрійович Копань за життя був командиром розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Він удостоєний найвищих державних нагород та є уособленням незламності нового українського пантеону. Його ім’я належить не лише військовій історії, а й живій пам’яті столиці, яка вшановує своїх Героїв гідно, твердо і без компромісів», – наголосила Вікторія Муха.

Копань Василь Юрійович – командир загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, Герой України (посмертно), нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст., нагрудним знаком «Срібний хрест», нагрудним знаком «За відвагу», нагрудними знаками МВС «За відзнаку в службі» та «За відвагу в службі», а також «За безпеку народу».

Процес дерусифікації та деколонізації у Києві майже завершено, однак залишились декілька винятків, коли заяви щодо перейменувань чи найменувань столичних вулиць приймаються до розгляду. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. За словами голови комісії Київради, існує три винятки, за яких сьогодні можливі перейменування чи найменуванння вулиць у Києві: присвоєння назв новим об’єктам, повернення історичної назви чи уточнення назви відповідно до вимог українського правопису та перейменування за висновком, наданим Інститутом національної пам’яті.