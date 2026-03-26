У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня

Ірина Міллер

Командир загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Василь Копань
фото: КМДА

Василь Копань удостоєний найвищих державних нагород та є уособленням незламності нового українського пантеону

Вулицю Червону у Києві перейменували на вулицю Василя Копаня – командира загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Таке рішення прийняли сьогодні, 26 березня, на пленарному засіданні Київради, інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, міська рада послідовно прибирає з карти Києва все, що роками нав’язувало українцям чуже історичне бачення і російську присутність у нашому публічному просторі.

«В назвах Києва мають бути закарбовані імена тих, хто ціною власного життя боронив нашу державу. Василь Юрійович Копань за життя був командиром розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Він удостоєний найвищих державних нагород та є уособленням незламності нового українського пантеону. Його ім’я належить не лише військовій історії, а й живій пам’яті столиці, яка вшановує своїх Героїв гідно, твердо і без компромісів», – наголосила Вікторія Муха.

Копань Василь Юрійович – командир загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, Герой України (посмертно), нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст., нагрудним знаком «Срібний хрест», нагрудним знаком «За відвагу», нагрудними знаками МВС «За відзнаку в службі» та «За відвагу в службі», а також «За безпеку народу».

Процес дерусифікації та деколонізації у Києві майже завершено, однак залишились декілька винятків, коли заяви щодо перейменувань чи найменувань столичних вулиць приймаються до розгляду. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха. За словами голови комісії Київради, існує три винятки, за яких сьогодні можливі перейменування чи найменуванння вулиць у Києві: присвоєння назв новим об’єктам, повернення історичної назви чи уточнення назви відповідно до вимог українського правопису та перейменування за висновком, наданим Інститутом національної пам’яті.

Читайте також:

Читайте також

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 14-15 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
14 березня, 07:02
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив Божественну літургію в трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври
Історична подія у Лаврі: Епіфаній уперше звершив молитву у храмі над Ближніми печерами
9 березня, 13:59
Виставка «Я сколихнув цей світ» стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки
У Києві відкривається виставка до 90-річчя Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»
10 березня, 13:27
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Ціна впала ще на 100 млн грн: довгобуд Sky Towers вшосте виставлено на продаж
13 березня, 11:12
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
14 березня, 08:08
Новий міст стане своєрідною копією знаменитого мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі
На Оболоні вирішено збудувати копію знаменитого литовського мосту: хто оплатить будівництво
18 березня, 13:05
Поховання предстоятеля УПЦ КП відбудеться в неділю, 22 березня
Прощання з Патріархом Філаретом: названо дату і час
20 березня, 17:58
Після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Україна попрощалася з Патріархом Філаретом. Церемонія поховання
22 березня, 15:00
Риби у столичному Будинку природи
Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Сьогодні, 13:32

Новини

У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня
У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня
Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС

Новини

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
