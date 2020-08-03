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    У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка – ЗМІ

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    У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка - У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка – ЗМІ
    У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка
    Фото: «Київ Оперативний»

    Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі

    У неділю, 2 серпня, у Києві на вулиці Балукова спіймали 50-річного чоловіка за розбещенням підлітка.

    Про це пише «Київ Оперативний».

    Зазначається, що співробітники Департаменту поліції охорони побачили, як «в припаркованому автомобілі Lada 50-річний чоловік займається оральним сексом із 13-річним хлопцем».

    «Коли зупинилися, інформація підтвердилася», – йдеться у повідомленні.

    За попередньо інформацією, чоловіка затримали та помістили до слідчого ізолятора.

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    У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка – ЗМІ
    У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка – ЗМІ
    У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка – ЗМІ
    У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка – ЗМІ
    Фото: «Київ Оперативний»

    Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про розбещення неповнолітніх, санкція якої передбачає до п'яти років позбавлення волі. 

    Нагадаємо, у селі Музичі Києво-Святошинського району місцеві жителі затримали та передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку.

    Раніше повідомлялося, що оперативники Нацполіції в Обухові на Київщині затримали підозрюваного у розбещенні дітей, який чотири роки переховувався від правоохоронців Німеччини.

    ЗМІ Київ кримінал чоловік педофіл
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