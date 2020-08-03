У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка – ЗМІ
Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення воліУ неділю, 2 серпня, у Києві на вулиці Балукова спіймали 50-річного чоловіка за розбещенням підлітка.
Про це пише «Київ Оперативний».
Зазначається, що співробітники Департаменту поліції охорони побачили, як «в припаркованому автомобілі Lada 50-річний чоловік займається оральним сексом із 13-річним хлопцем».
«Коли зупинилися, інформація підтвердилася», – йдеться у повідомленні.
За попередньо інформацією, чоловіка затримали та помістили до слідчого ізолятора.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про розбещення неповнолітніх, санкція якої передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у селі Музичі Києво-Святошинського району місцеві жителі затримали та передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку.
Раніше повідомлялося, що оперативники Нацполіції в Обухові на Київщині затримали підозрюваного у розбещенні дітей, який чотири роки переховувався від правоохоронців Німеччини.