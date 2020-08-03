У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка – ЗМІ



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У Києві 50-річного чоловіка спіймали за розбещенням підлітка Фото: «Київ Оперативний»

Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі

У неділю, 2 серпня, у Києві на вулиці Балукова спіймали 50-річного чоловіка за розбещенням підлітка.

Про це пише «Київ Оперативний».

Зазначається, що співробітники Департаменту поліції охорони побачили, як «в припаркованому автомобілі Lada 50-річний чоловік займається оральним сексом із 13-річним хлопцем».

«Коли зупинилися, інформація підтвердилася», – йдеться у повідомленні.

За попередньо інформацією, чоловіка затримали та помістили до слідчого ізолятора.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею про розбещення неповнолітніх, санкція якої передбачає до п'яти років позбавлення волі.