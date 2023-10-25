У Києві автомобіль влетів у зупинку з людьми (фото)

Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості

У середу, 25 жовтня, в українській столиці сталася аварія. На вулиці Велика Васильківська у Києві водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

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«Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля «Тойота Авенсіс» рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. У результаті здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту», – написали в поліції.

За попередніми даними, потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості: наразі медики надають їм необхідну допомогу.

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Правоохоронці повідомили, що водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер», результат якого показав, що чоловік був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Civic рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у Києві в напрямку Броварського проспекту.

Наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

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Також повідомлялося, що водій автомобіля, який на смерть збив військового на блокпості у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом. Його звати Віталій Туровський. На сайті адвокатського об’єднання, де працює Туровський, зазначається – його спеціалізація адмінпорушення, особливо, які пов’язані із керуванням авто у стані сп’яніння.