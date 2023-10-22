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Смертельна ДТП з військовим під Києвом: водій отримав підозру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Смертельна ДТП з військовим під Києвом: водій отримав підозру
Місце ДТП під Києвом, у якому загинув військовий
фото: поліція Києва

У разі доведення провини підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

Правоохоронні органи повідомили про підозру водієві, який збив військового на блокпосту біля Києва. Про це йдеться в заяві поліції Києва.

«Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – зазначили правоохоронці.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Нагадаємо, що вночі 22 жовтня у Києві авто збило насмерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. ДТП сталася під час комендантської години. В умовах туману водій «Хонди» попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. Після цього він не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця. Загиблим виявився військовий 1976 року народження. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

За словами речниці поліції Києва, водій, який збив на смерть військовослужбовця, не мав спецперепустки на пересування під час дії комендантської години, тому поспішав, намагаючись встигнути дістатися в місто до півночі. 

Теги: ДТП Київ військові водій

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